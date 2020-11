Johnny Depp: Tras perder el juicio y no conseguir trabajo, recurre a esto para salir adelante

Estados Unidos.- Las cosas para Johnny Depp parecen ir aún peor, pues tras perder el juicio contra The Sun y ser despedido por Warner de la franquicia Animales Fantásticos y de la de Piratas del Caribe por Disney no es la única problemática para el actor.

Ya que según menciona una fuente cercana al artista, mencionó que está dispuesto a bajar su sueldo para poder conseguir un trabajo siempre y cuando sean películas de una franquicia con éxito asegurado.

Sin embargo, muchos consideran que a pesar de que Depp haya decidido bajar su sueldo, eso no le da seguridad de que pueda conseguir algo, ya que muchos estudios no confían en el y además la industria cinematográfica no se encuentra en buen momento debido a la pandemia de coronavirus.

Mientras tanto, otros señalan que quizás si pueda obtener algo dentro de poco, debido a que el actor cuenta con muchos contactos dentro del medio.

Fuentes: Cinemas Comics