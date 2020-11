"Me engañaron": Michelle Renaud explota contra producción de 'Hoy' y abandona el escenario

Ciudad de México.- Michelle Renaud, famosa actriz y protagonista de Quererlo Todo, durante su participación en el programa Hoy este lunes 9 de noviembre ha explotado en vivo y en medio de su presentación ha abandonado el escenario del matutino de Televisa por este motivo.

Renaud se enfrentó en el 'Canta la Palabra' a Andrea Legarreta, dónde debía interpretar un tema que tuviera en su letra la palabra hombre, pero en medio de su show explotó deteniendo todo y abandonando el escenario regresando a su lugar.

Tras este exabrupto la actriz señaló que había sido engañada por el matutino ya que le habían dicho que el juego consistía en un karaoke, pero que al no haber letra eso era falso y ella no se sabía ninguna canción.

No, no, yo ya me estoy volviendo loca... me falló Hoy, me engañaron, quiero que sepan, quiero aclarar que a mi me dijeron que era karaoke y no es karaoke porque no hay letra y yo no me sé ninguna canción", expresó Renaud.