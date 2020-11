¿Problemas? Roberto Palazuelos habla de la relación entre Andrés García y su hija

Ciudad de México.- A lo largo de una entrevista telefónica para Sale el Sol, el actor y empresario mexicano, Roberto Palazuelos, explicó nuevos detalles con respecto al testamento que dejó su amigo y colega, Andrés García.

Durante esta plática con el matutino de Imagen Televisión, el intérprete de Televisa destacó que entre los herederos se encuentran Leonardo y Andrés García Jr., hijos del dominicano, y su exesposa Margarita Portillo.

Lee también: Golpe a TV Azteca: Tras 24 años en 'Hechos', Javier Alatorre llega a Televisa para hacer esto

'El diamante negro' explicó que desconoce el porqué de las diferencias que existen entre Andrés y Andrea García, su hija, y constató que es la única integrante de la familia que no está dentro de la herencia del histrión.

Lee también: Tras pasarse de copas, Cynthia Rodríguez exhibe al aire a actor de TV Azteca: "Él es gay"

No sé si Andrés tiene o no contacto con ella. La verdad es que nunca he tenido una conversación acerca de Andrea con Andrés y a Andrea tiene más de 15 años que no la veo", expresó el también abogado.