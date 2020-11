Productora de 'Imperio de Mentiras' cuenta que despidió a un actor por agredir a su pareja

Ciudad de México.- Imperio de mentiras, llegó a convertirse en una de las telenovelas estelares que lograron hacerse con la atención de millones, luego de presentar increíbles historias y exponer dramáticas escenas.

Sin embargo, no ha quedado exenta de la polémica, pues hace poco se descubrió que la productora del exitoso melodrama, Giselle González, corrió a uno de sus actores luego de enterarse que este agredió físicamente a su pareja.

Durante su entrevista con la periodista, María Patricia Castañeda, la productora de Televisa contó sobre el caso por primera vez y detalló lo que la impulsó a correr al artista, Roberto Romano.

De pronto nos enteramos que él había agredido a una mujer y yo le decía: 'Tienes que demostrar que no es cierto porque si no yo no puedo trabajar contigo, primero por mí y después por la empresa'".

Yo siempre, y ha sido mi postura y la he dicho abiertamente, soy mujer y me gusta defender a la mujer y me gusta ver por la mujer y cuando tienes en tus manos la oportunidad de hacer algo por una mujer lo hago", aseveró.

Giselle contó, que siempre mantuvo al tanto a la televisora de San Ángel y señaló que estuvieron de acuerdo y dieron su autorización para realizar el despido de Roberto.

Entre otras cosas, González lamentó que luego de varios meses las autoridades no hayan podido esclarecer el caso a día de hoy.

"Sé que hay ahí una cuestión legal y que todavía están en ese proceso y de corazón deseo que no sea así, pero mientras no pues tampoco puedes y menos en este momento donde por fin se está escuchando una voz tan fuerte de la mujer, donde se está luchando por derechos, por un trato digno, por una igualdad, etc.", dijo Giselle.

