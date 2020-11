Rubén Cerda confiesa que casi muere por tomar anfetaminas para adelgazar

Ciudad de México.- Durante una emisión de El minuto que cambió mi destino, el actor y comediante mexicano, Rubén Cerda, tuvo la oportunidad de compartir múltiples detalles con respecto a su vida personal y trayectoria artística.

A lo largo de la plática con Gustavo Adolfo Infante, el intérprete de Televisa recordó la vez que casi pierde la vida por culpa de las anfetaminas, método al que recurrió en su intento por perder peso hace algunos años.

Una vez fui a Tepito, me pesé, me dieron mis pastillas, me las empiezo a tomar y un día entrando a la oficina, me caigo, los brazos se me entumen, la lengua y la lengua para atrás. Tenía una anfetominosis impresionante", contó Cerda.