¿Se divorcia? Tras dejar Televisa y con su esposo en la cárcel, actriz rompe en llanto en TV Azteca

Ciudad de México.- La actriz Yadhira Carrillo, quien desapareció de las telenovelas de Televisa en 2008 para dedicarse a su matrimonio, no pudo evitar romper en llanto al ser cuestionada sobre cómo ha sido acompañar a su marido durante el proceso legal que enfrenta.

A más de un año de la detención de su esposo, el abogado Juan Collado, quien está acusado de utilizar dinero de procedencia ilícita, fraude y asociación delictuosa, la actriz acudió a visitarlo a la cárcel como siempre lo ha hecho desde julio de 2019.

En entrevista con Ventaneando para TV Azteca, Yadhira no pudo ocultar su tristeza y con un nudo en la garganta dijo:

Estoy triste. Es mucha tristeza. Son tan pocas palabras las que puedo decir pero se resume en eso, es triste. Es con calma, no está en tus manos, es todo lo que puedo decir. No está en ti, no está en documentos, es solo esperar", dijo con la voz entrecortada y al borde del llanto.

Sobre si el abogado ha tenido pensamientos suicidas en la cárcel, la actriz contestó: "No, nunca en la vida. Juan es un hombre fuerte, un guerrero. Siempre se lo he dicho. Duerme tan poco y trabaja tantísimo toda la vida. Nunca ha pensado en eso y estoy segura que nunca lo pensaría".

Al ser cuestionada sobre si podría rehacer su vida y si ha pensado en el divorcio a causa de esto, Yadhira fue tajante y dijo:

Jamás haría eso. Yo me casé con él para amarlo, protegerlo y darle todo lo que yo tengo, mi amor, mi energía, para traerle lo que él necesita. Un hombre que ha sido conmigo extraordinario desde el primer día. Un hombre a quien yo admiro profundamente por su amor a sus hijos, a su familia y viendo que no le falte nada a sus hijos ni a su mamá, quien también trabaja y es extraordinaria", dijo refiriéndose a los hijos de Lety Calderón .

Finalmente, en una entrevista para De Primera Mano de Imagen TV, puntualizó si existe temor de que los acusantes de su esposo quieran afectarla y proceder contra ella.

A mí no me han tocado y Dios me cuida. Mi familia me cuida, llegan unos, se van otros. Mis amigos nos hablan todos los días, mensajes, que si cómo estamos y qué necesitamos".