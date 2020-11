Stephanie Valenzuela da fuerte mensaje a las mujeres al ser víctima de violencia por Eleazar 'N'

Ciudad de México.- Desde hace unos días, el actor Eleazar Gómez, se vio envuelto en tremenda controversia, luego de que fuese arrestado por haber violentado a su novia, la modelo peruana, Stephanie Valenzuela.

Ahora, la modelo fue abordada por los reporteros al salir del juzgado, donde interpuso su demanda contra el galán de telenovelas, fue en este lugar donde la peruana aprovechó para dar un mensaje a todas las mujeres que están o podrían verse en una situación similar a la de ella.

Quiero aprovechar las cámaras y que muchas mujeres me van a ver, quiero decirles que denuncien, que no se queden calladas, yo confío plenamente en la justicia mexicana, me han demostrado que nos pueden dar toda la seguridad para salvaguardar nuestra integridad, no tengan miedo de denunciar", dijo.