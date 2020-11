Tras cruel despido de Televisa, exconductora de 'Hoy' vuelve a la TV ¿con 'VLA'?

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 9 de noviembre el periodista Álex Kaffie escribió una columna para El Heraldo de México en la que informó que la conductora Adriana Riveramelo volvería a la televisión para trabajar.

Esta famosa es recordada por haber trabajado como reportera en el exitoso programa Ciudad Desnuda de TV Azteca. Tras unos años en el Ajusco y varias polémicas, la presentadora decide tocar puertas en Televisa donde pudo formar parte de varios proyectos.

Adriana participó en algunos melodramas, además de haber fungido como conductora del programa Hoy (2000-2002). En 2007, la presentadora finalmente llegó a Foro TV con Matutino Express donde permaneció por 12 años.

Pese a su arrasador éxito en este proyecto, Televisa la despidió en el año 2018 y según sus propias palabras, la televisora le habría dado la espalda por su edad.

Me dijeron que querían refrescarlo. No me dijo 'ruca' pero pues... en pocas palabras yo creo que sí por ahí iba. Creo que fue un tema de ajuste de presupuesto y sí metieron caras nuevas para refrescar la pantalla".