Tras dejar 'Hoy' y quedarse sin ahorros, Talina Fernández hace fuerte declaración en 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- Las queridas conductoras Luz María Zetina y Talina Fernández reaparecieron en el programa Sale el Sol después de unas semanas de ausencia del foro de televisión.

La primera en tomar la palabra fue Zetina, quien asegurando que ya venció su contagio de coronavirus, expresó:

Los he extrañado tanto.... fueron dos semanas de mucha introspección, de descanso… nos debemos seguir cuidando todos".

Por su parte, la exconductora del programa Hoy y 'Dama del buen decir', Talina Fernández, confirmó que su distancia del set fue únicamente por precaución, pues debido a su edad es una persona más vulnerable para contraer Covid-19.

Además, mandó un contundente mensaje al productor Andrés Tovar que dejó a todos sorprendidos.

Me estuvieron cuidando, gracias a Andrés (productor) que dijo 'Talinita estás muy viejita y cualquier aire me la poncha', entonces Andrés Tovar me cuidó, te amo como si fueras mi nieto", dijo.