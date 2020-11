¡Tremendísima! Consuelo Duval deja a todos boquiabiertos al hacer esto a sus 51 años

Ciudad de México.- La talentosa y queridísima actriz de Televisa, Consuelo Duval, causó gran revuelo y alboroto en redes sociales luego de que compartiera una impresionante serie de fotografías en las que aparece haciendo derroche de su espectacular e inigualable belleza más rejuvenecida que nunca.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la también comediante publicó las instantáneas en las que se le aprecia posando cautivadoramente y muy de cerca a la cámara mientras se luce con un 'look' elegante y radiante rojo con negro, lo cual sin duda dejó encantado a más de uno.

Me da tanta emoción que me escriban para decirme cosas tan bonitas que llenan mi corazón de alegría. Ustedes conocen la historia de mi vida y los procesos por los que he pasado".