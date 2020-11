"Ya no tenemos nada que ver": Mauricio Islas retira todo su apoyo a Eleazar Gómez

Ciudad de México.-El caso del famoso actor, Eleazar Gómez ha trascendido enormemente, pues luego de varios días se ha ido viendo la perspectiva que otras celebridades han tomado tras enterarse de las agresiones que este cometió a su novia, Stephanie Valenzuela.

Quien recientemente ha salido a relucir, es el histrión, Mauricio Islas, quien tiene a Gómez en sus filas de talento dentro de su agencia de relaciones públicas.

No obstante, Islas aprovechó su encuentro con la prensa en la presentación de Distorsión, su puesta en escena, para manifestar que él ya no tiene nada que ver con Eleazar.

Ya no tenemos nada que ver en ese asunto, no estamos en su cuenta, nosotros no tenemos acceso a su cuenta, creo que eso está más claro que el agua, nosotros ya no tenemos nada que ver en ese asunto, es algo muy desafortunado, pero ya dijimos lo que teníamos que decir como agencia", aseguró Mauricio.