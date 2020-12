Abogado de Eleazar Gómez habla de su estado físico tras revelarse preocupantes fotos en prisión

Ciudad de México.- En exclusiva para Venga la Alegría, el abogado de Eleazar Gómez, ha dado declaraciones respecto al caso y aclarando varios rumores que corren alrededor de este, cómo el supuesto mal estado físico del joven actor tras casi un mes en prisión expuesto recientemente en preocupantes fotos.

El abogado del famoso actor de Televisa desmintió que las fotos publicadas por una revista, en la que se ve un deterioro en el físico de Eleazar, son totalmente falsas pues no tiene ningún parecido y además sería imposible dado que en el reclusorio no se permiten celulares.

No es él, ya vi las fotos y no es él, eso te lo puedo asegurar yo, no es él. él se encuentra bien, se mantiene haciendo ejercicio, está bien. No se podría una foto de él dentro del reclusorio porque no te dejan ingresar celulares. No es él, todo el mundo lo conoce y no es él, ni siquiera en el físico se parece", aclaró.