Adiós 'Hoy': Embarazada y vetada de TV Azteca, Tania Rincón habla de su salida de Televisa

Ciudad de México.- La conductora Tania Rincón fue captada por medios de comunicación al salir de Televisa y fue cuestionada sobre si regresaría a algún proyecto en la televisora y si vendría una segunda temporada de Guerreros 2020 tras la muerte de Magda Rodríguez.

Tras abandonar Venga la Alegría e irse de TV Azteca para unirse a la competencia, Tania se integró a Guerreros 2020, competencia producida por Magda, quien también estaba al frente del programa Hoy. Por ahora, la conductora no tiene ningún proyecto en la telelvisora de San Ángel.

Al hablar de su repentino deceso, ya que no había sido vista en la televisora desde que falleció la productora el pasado 1 de noviembre, la conductora dijo:

Si te soy sincera todavía no lo creo. Ahora que vine a San Ángel como que ni siquiera lo concibo. Ahorita me daba por ir a su oficina a saludarla, siento que sigue con nosotros porque Magda lo último que tenía era miedo a la muerte".

Tania, quien tiene 32 semanas de embarazo de su bebé Amelia, se confesó al ser cuestionada sobre si pudiera haber proyectos más adelante en Televisa para ella y si regresaría Guerreros en el 2021.

Tuve la oportunidad de participar para Teletón en 'Guerreros', hicimos un programa especial y no sabemos a ciencia cierta si se vaya a realizar el proyecto o no. Me invitan para cosas y grabaciones especiales, hoy vine a algo de Año Nuevo. Tengo este tipo de participaciones y voy a dónde me hablen".