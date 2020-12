Carlos Ponce y Karina Banda revolucionan las redes al revelar que se casaron en secreto

Estados Unidos.- Recientemente la periodista Karina Banda y el actor Carlos Ponce revolucionaron las redes al revelar que ambos habían decidido unir sus vidas en matrimonio hace algunos meses.

Pues Karina quien ahora se hace llamar "Mrs. Ponce", compartió una adorable fotografía de ella y de Carlos en su boda, mientras da un vistazo de como ambos se arreglaron para aquel día tan especial, el cual fue celebrado en julio de 2019.

Así mismo, los enamorados dieron una entrevista para Hola! USA, donde hablaron de como fue el privado evento y que las hijas gemelas de Ponce estuvieron también presentes. Así mismo, ambos declararon estar muy felices por su reciente matrimonio.

Estamos muy contentos. Creo que la felicidad de verdad no se puede ocultar y la verdad me pasó algo muy chistoso. Justo después de que nos casamos, la gente me decía que me veía un brillo especial".