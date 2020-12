Del odio al amor: Elizabeth Álvarez revela lo primero que pensó de Jorge Salinas al trabajar juntos

Ciudad de México.- La reconocida actriz, Elizabeth Álvarez, en una reciente entrevista con Jorge 'El Burro' Van Rankin en el programa Hoy ha confesado que su esposo, Jorge Salinas, y ella pasaron del odio al amor, pues cuando recién se conocieron en Televisa aunque él quiso conquistarla, ella no se dejo y lo rechazaba.

Jorge y yo no nos llevamos bien al inicio, yo le decía que no, había cosas que nomás no, él me quería convencer, pero no me deje", dijo Álvarez.