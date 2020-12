¿El fin de su carrera? Mon Lafarte cancela presentación por acusaciones de transfobia

Estados Unidos.- Recientemente, la cantante chilena Mon Lafarte, se llenó de fuertes críticas, y esto se debe que se le acusó de haber demostrado ciertas actitudes de transfobia, por lo que para no entrar en más controversia, canceló su presentación para el colectivo Okupa Bloque Negro, que tenía el objetivo de recaudar fondos para mujeres que necesitan ayuda.

Es por eso mismo que tras toda la polémica, tomó la decisión y se disculpó con sus seguidores que pudieron haber resultados ofendidos, aclarando además, de que no iba a tomar ni una postura a favor de nadie. Así mismo, pidió respeto y empatía para otras personas.

Así mismo, aclaró que el punto de su música es generar unión, pues no quería más odio y además que seguiría apoyando a todos los colectivos como lo ha hecho los últimos 10 años. También confirmó que a pesar de haber cancelado su presentación, seguiría apoyando a Okupa.

Yo ya no quiero más odio, seguiré apoyando a todos los colectivos FEMINISTAS, TRANS, LGBTTTIQ+ como lo he hecho los últimos 10 años de mi vida. También quiero que sepan que me encargaré personalmente de recolectar ayuda para la Okupa".