El Príncipe Harry habla de su vida como padre tras la perdida de su segundo hijo

Estados Unidos.- Hace algunos días, la duquesa y exactrix Meghan Markle compartió la terrible notica de que ella y su esposo, el Príncipe Harry, habían perdido a su segundo hijo tras un aborto espontáneo en julio de este año.

En medio de todo el dolor, Harry salió a hablar de cómo convertirse en padre cambió todo en su vida y también en comentó del mundo que desea dejar para su pequeño Archie, el cual nació en en mayo de 2019.

View this post on Instagram

Pues el duque de Sussex, quien recientemente ayudó a lanzar la plataforma WaterBear Network, lanzó un video filmado desde su casa en California donde contó que el tener un hijo lo alentó a ayudar a combatir el cambio climático y dejar un mundo mejor para él y las futuras generaciones.

En el momento en que te conviertes en padre, todo realmente cambia porque entonces comienzas a darte cuenta, bueno, ¿de qué sirve traer una nueva persona a este mundo cuando llegan a tu edad y está en llamas?... No podemos robarles el futuro. Realmente no podemos. Ese no es el trabajo por el que estamos aquí".