Ellen Page de 'Umbrella Academy' anuncia que es transgénero y que su nombre es Elliot Page

Estados Unidos.- Este martes el actor Elliot Page, antes conocido como Ellen Page, reveló mediante un comunicado que es una persona transgénero y no binario, así mismo comentó que sus pronombres son son él y ellos.

En el mismo comunicado expresó que se sentía muy afortunado por finalmente haber llegado a ese punto de su vida y que se sentía sumamente agradecido por que finalmente podría ser él mismo.

Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él/ellos y que mi nombre es Elliot... Me siento afortunado por escribir esto. Por estar aquí. Por haber llegado a este lugar en mi vida. Siento abrumadora gratitud por la gente increíble que me ha apoyado en este camino. No puedo empezar a expresar lo increíble que se siente por fin amar quien soy lo suficiente como para seguir a mi auténtico yo".