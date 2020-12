Flor Amargo 'sale del clóset' y confiesa estar enamorada profundamente de otra mujer

Ciudad de México.- Durante las primeras horas del pasado lunes 30 de noviembre, la cantautora oaxaqueña, Flor Amargo, compartió un video a través de sus redes sociales haciendo una confesión para todos sus seguidores.

Mediante el clip decidió gritar a los cuatros vientos el gran amor que siente hacia otra mujer y de esta manera acepta su homosexualidad.

Durante la transmisión en vivo que hizo para quienes la siguen en su cuenta oficial de Facebook, la cantante alentó a otras personas a liberarse de los prejuicios y 'salir del clóset', tal y como ella lo hizo.

Para mí es muy importante abrir esta parte de mi vida, para que muchos de ustedes sepan que no importa la manera en que amen y a quien amen, no importa si los demás los rechazan o critican o no te aceptan", dijo en su aparición.

Señaló que uno de sus grandes temores era dar un mal ejemplo a las niñas y los niños que la siguen, pero hoy siente la seguridad de que el amor nunca es malo y que a través de su ejemplo pretende enviar un mensaje de aceptación y amor propio.

Uno de mis miedos de ‘salir del clóset’ y decir mi verdad era que muchos me decían "te siguen niños", pero ¿no sería bonito que la gente que me sigue sepa que me acepto y soy libre de condicionamientos?", agregó.

Incluso habló de la mujer de quien vive perdidamente enamorada; se trata de 'Lolita', su mánager a quien aclara le debe respeto y fue en parte por ella por quien tomó la decisión de hablar.

Es mi pareja y se merece que pueda decir amo a esta persona. Lolita, me dijo 'flota en el mar', me enseñó a caminar descalza otra vez, me enseñó tantas cosas y yo dije quiero liberarme", confesó.

La declaración de la peculiar compositora se volvió tendencia casi de manera inmediata, sus seguidores no se hicieron esperar con mensajes de apoyo y respeto por el valor que tuvo al hacer público algo tan íntimo, por ser ella misma.

Fuente: TV Notas y Facebook de Flor Amargo