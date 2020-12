Hijo de Jerry Demara denuncia negligencia médica tras la muerte del cantante

Ciudad de México.- Gerardo Demara Jr., hijo del fallecido cantante y compositor Jerry Demara, mediante una entrevista para el programa Chisme No Like, relató que su padre perdió la vida a causa de una bacteria que lo atacó tras recibir una tercera dosis de vitamina B12.

Podría interesarte: Golpe a 'VLA': Tras 12 años en TV Azteca, conductor llega a 'Hoy' y deja en shock a Televisa

Y es que a pesar de que él fue al hospital por un dolor, lo llevaron con los que tenían Covid-19, sin tener ningún síntoma, por lo que esa desatención sería la que desencadenara su deceso.

Lee también: Adiós 'Zague': Desde Televisa, exhiben a Paola Rojas por humillar a su ex con fuerte confesión

Duró tres horas ahí y nada, entonces ya mi mamá se empezó a desesperar, estaba muy agitado, muy cansado, nos decía: ‘por favor, sáquenme de aquí, no me están dando la atención, me están tratando mal, me están negando el agua, estoy mirando que tienen agua y no me quieren dar", mencionó.