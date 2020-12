Jorge Falcón relata que sigue con secuelas del Covid-19 a casi dos meses de contagiarse

Ciudad de México.- El comediante Jorge Falcón, mediante una entrevista reveló que sigue con las secuelas del Covid-19, luego de que a mediados de octubre se contagiara.

En su mensaje señala que no se ha podido reponer al 100 por ciento, pues su salud ya no es la misma, debido a que incluso ha llegado a necesitar oxigeno para poder respirar.

Podría interesarte: Golpe a 'VLA': Tras 12 años en TV Azteca, conductor llega a 'Hoy' y deja en shock a Televisa

Antes cada fin de semana me ponía medio borrachito, ahora me pongo oxígeno todos los fines de semana. De verás, la vida me cambió tanto, en 47 años que llevo trabajando me tomaba una botella de whisky o dos entre jueves y sábado y ahora todos los días me tomo la presión, el oxígeno, la temperatura", dijo.