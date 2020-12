Justin Bieber revela que no tiene hijos porque su esposa Hailey no quiere y hay una razón

Estados Unidos.- El cantante canadiense Justin Bieber recientemente fue sometido a algunas preguntas incómodas por parte de la presentadora Ellen DeGeneres quien lo interrogó sobre varios aspectos de su matrimonio con la modelo Hailey Baldwin.

Uno de ellos fue el hecho de porque no tienen hijos aún, a pesar de tener dos años de casados, pues muchas celebridades y amigos de ambos ya han comenzado a tener bebés, a lo que Justin respondió tranquilamente a las vergonzosas preguntas, siendo la primera el número de hijos que pensaban tener.

Voy a tener tantos como Hailey desee sacar... Me encantaría tener una pequeña tribu para mí. Pero, sí, es su cuerpo y lo que sea que quiera hacer".

Después de eso le preguntó si querían muchos, por lo que Bieber contestó que quizás ella quería algunos. Luego, DeGenerers, quien es conocida por incomodar a sus fanáticos, cuestionó que si que esperaban por que Bieber "ama a los niños" y preguntó si había un problema entre los dos.

Sin Embargo, Justin se tomó la pregunta bastante personal que hizo Ellen bastante tranquilo y contestó que no había ni un problema, si no que su esposa simplemente no esta lista.

Creo que el problema, realmente no hay problema, pero creo que Hailey todavía tiene algunas cosas que quiere lograr como mujer... Y creo que ella solo quiere, sí, creo que aún no está lista, y creo que está bien", Respondió

Fuentes: InStyle e Instagram @justinbieber