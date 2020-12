Leonardo de Lozanne enfrenta a Mauricio Ochmann por su supuesto romance con Sandra Echeverría

Ciudad de México.- Leonardo de Lozanne respondió finalmente a los rumores que mencionaban que su esposa, Sandra Echeverría, era la que provocó el divorcio entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez.

Pues recientemente, Lozanne, reveló con una gran sonrisa sin dar muchos detalles que habló con Ochmann sobre la situación y le contó que esas clase de cosas suelen suceder y que otras parejas suelen tener más escándalos que ellos.

Pero, mucho antes de contar lo sucedido, el cantante actuó con una actitud tranquila donde minimizó el tema de la supuesta infidelidad que Echeverría había cometido. Así mismo, mencionó que como figura pública siempre estarán expuestos a eso.

Además, hizo hincapié que él no le interesa mucho lo que se dice en redes y que tampoco les da importancia, pues considera que las personas disfrutan situaciones así y que suelen meterse. Así mismo, hizo algunos chistes.

Yo soy muy light con eso, o sea, no le hago caso, tú si le haces caso lo haces más grande, y hay gente que disfruta mucho y se mete, yo la verdad ya no estoy para esas cosas, me da mucha flojera y me da risa a veces, porque digo ‘wow, que eficientes son, deberíamos de contratarlos como publicistas, porque mueven muy rápido la información’”.