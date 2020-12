Lidia Ávila narra a detalle lo tormentoso que fue perder a su hija de seis meses

Ciudad de México.- La cantante Lidia Ávila, mediante una entrevista narró cómo fue la pérdida de su hija en el año 2009, y es que a los seis meses no pudo más con la enfermedad que adquirió durante la gestación.

Fue frente a Yordi Rosado, donde la exintegrante de OV7 decidió desahogarse para relatar el calvario que vivió durante ese tiempo pues ha 11 años no había mencionado nada al respecto.

Fue un embarazo padrísimo, todo iba muy bien hasta un mes antes de que Sophia naciera, coy con el ginecólogo y me dice: ‘Qué crees la bebé tiene un quiste en la panza. Nace la bebé, la estabilizan, y luego ya la operan y me dicen que no es lo que esperaban porque el quiste era todo el intestino echo bola”, explicó.