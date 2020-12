"Mi familia frustraba todo": Mariah Carey revela la triste razón que la hace amar la Navidad

Ciudad de México.- Hoy en día la cantante Mariah Carey y su tema All I Want For Christmas Is You son partes esenciales de la temporada navideña, pues la canción lanzada por primera vez en 1994, se convirtió en parte icónica de las fechas decembrinas.

Sin embargo, aunque parece ser que la artista es la reina de la Navidad, pues siempre se muestra bastante feliz por ella, confesó en una entrevista para Elle que no siempre fue así, pero que era un anhelo de su infancia, pero que era arruinada siempre.

Creo que es ese anhelo que tenía cuando era niña, que siempre quise que las cosas fueran perfectas para las vacaciones… Y nunca lo fueron. Siempre había alguien arruinando el momento, siempre estos miembros disfuncionales de la familia que venían y frustraban todo".

Pero, dentro de toda esa mala experiencia, la artista hizo un pacto con ella misma, donde mencionó que sus navidades serían diferentes, pues ya era momento de cumplir lo que ella tanto deseaba desde que era una niña.

Después de que salí de mi primera relación-matrimonio, creé las navidades que quería tener".

La máxima prueba de eso es el programa que a estado preparando los últimos meses llamado Magical Christmas Special para Apple TV+ donde celebrará todo el espíritu navideño donde contará con la participación de grandes artistas como Ariana Grande, Snoop Dogg, Tiffany Haddish, entre otros, e inclusive sus hijos estarán presentes. Así mismo, lanzará una banda sonora relacionada con el especial.

