"No nos llevamos": Tábata Jalil confiesa mala relación con equipo de 'VLA'

Ciudad de México.- La famosa y querida conductora, Tábata Jalil, mediante sus historias de Instagram ha dejado sorprendidos a sus millones de seguidores al confesar sin pelos en la lengua que ella y el equipo de Venga la Alegría no se llevan para nada bien, por lo que pidió le dieras suerte para que pudiera seguir trabajando.

Jalil a través de sus redes sociales se quejo de una manera pasivo-agresiva del sistema de TV Azteca, deseando que contrario a ella tuvieran un inicio de semana excelente, mientras ella trataba de arreglar la situación en la oficina, luciendo entre optimista y desesperanzada.

Cabe destacar que la querida conductora no hablaba del resto del elenco del famoso matutino del Ajusco, sino de su equipo de computación ya que no podía trabajar ante la falta de contraseña y debía de reiniciar el equipo, por lo que no creía que pudiera empezar a trabajar muy pronto.

Amigos con la novedad que no recuerdo mi contraseña, entonces no sirve ningún equipo, esto está increíble, ojalá pueda trabajar, les mando un abrazo y que tengan una excelente semana, esto de los sistemas, equipos y yo no nos llevamos bien", dijo Jalil.

Fuente: Instagram @tabatajaliloficial