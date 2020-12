¿Otra vez juntos? Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann comparten íntimo momento en Instagram

Ciudad de México.- Recientemente, la actriz Aislinn Derbez compartió en sus historias de Instagram un momento muy íntimo al lado del padre de su hija, Mauricio Ochmann.

En el clip se observa a la expareja de actores acompañando a la pequeña Kailani a su cita con el dentista, quien a pesar de su corta edad, acató las indicaciones de la doctora y se portó muy bien.

Lee también: Golpe a 'VLA': Tras 12 años en TV Azteca, conductor llega a 'Hoy' y deja en shock a Televisa

Los usuarios de la popular red social quedaron deslumbrados con la tierna actitud de la niña, quien permanecía recostada y portando unos lentes oscuros como toda una rockstar durante la revisión.

Pero no fue solo eso lo que robó la atención de los internautas, pues estos no dudaron en aplaudir con sus comentarios la madurez de Mau y Ais que, a pesar de no estar juntos, llevan una maravillosa relación procurando salvaguardar la salud mental de su princesita.

También te podría interesar: Adiós TV Azteca: Conductor de 'Ventaneando' "traiciona" a Chapoy con Gustavo Adolfo Infante

¡Wow! bien portada con papi a su lado. Bendiciones".

Muchos padres les deberían de aprender"-

Son un gran ejemplo de familia".

Cabe recordar que en el mes de marzo del año 2020, la hija de Eugenio Derbez y Ochmann comunicaron su ruptura a través de una publicación en sus cuentas oficiales de Instagram y desde entonces no se ha hablado de ninguna reconciliación pese a que llevan una excelente relación donde ambos dicen, guardan un amor mutuo.

Fuente: TV Notas e Instagram @kailaniochmanngonzalez