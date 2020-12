Rivalidad en 'Exatlón': Se comen viva a Casandra tras hacer comentarios 'contra' Evelyn

Ciudad de México.- Uno de los programas más controversiales de TV Azteca es Exatlón: Titranes vs Héroes, donde más allá de la competencia, se han suscitado algunos problemas entre los participantes.

Tras los duelos entre competidores del equipo de 'Titanes' y del equipo de 'Héroes', los participantes parecen tener cierta rivalidad y algunos choques que dejan ver en las cámaras de la emisión.

Todo comenzó cuando Evelyn habló con todos los integrantes de su equipo, donde señaló que ya estaba cansada de perder y que ella competía contra Mati Álvarez porque eso la hacía mejorar, y que sus compañeros de igualmanera se enfrentan a buenos rivales rojos, pero que debía cambiar su mentalidad porque estaba cansada de perder.

Pero fue Casandra Ascencio quien causó la reacción de los internautas al decir que el decir que no les gusta perder no es una soluación, ya que si no te levantas temprano para entrenar no vas a tener los resultados. Los usuarios se fueron contra ella al mencionar que solo compite contra las más débiles.

