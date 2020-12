Sin trabajo en Televisa ni TV Azteca, actor queda en la calle y enfrenta dura crisis

Ciudad de México.- El reconocido actor, Alex Ibarra, ante la falta de trabajo en Televisa y TV Azteca se ha quedado sin dinero y prácticamente en la calle, ya que ha tenido que irse con su padre al terminar su contrato de renta y no tener para pagar otro lugar, mientras enfrenta una dura crisis personal ante el pleito legal con Mar Millar, su expareja, por la custodia de sus dos hijos.

La guerra entre la expareja parece que no está ni cerca de acabar, pues se han demandado para pedir la custodia total de los menores y la fiscalía a pedido la presencia de los niños, la cuál podría ser requerida más veces, para evaluarlos psicológicamente.

Podría interesarte: ¿Se va a TV Azteca? Tras estar a punto de morir, Adrián Uribe hace fuerte confesión en 'Hoy'

Lo que pasa es que Mar y él se demandaron mutuamente y están peleando la guarda y custodia de los niños, por lo que las autoridades necesitan evaluar a los chavos para ver cómo están emocionalmente, entonces lo mandaron llamar para que los llevara y les hicieran las pruebas psicológicas. Ésas son cosas que se quedan en el expediente. Lo que Alex nos contó es que vio a los niños bien, tranquilos; él estaba preocupado, pues no es un tema fácil, pero salieron bien", expresó la fuente

Aseguró que el reconocido actor no está en contra de que Mar vea a sus dos hijos, pero que prefiere tener con él ya que duda que ella no pueda criarlos bien, sosteniendo que solo se lleva de fiesta, bebiendo y que los maltrata, aunque él se encuentre en la casa de su padre pues no tiene a donde ir ante la falta de recursos.

Él no está en contra de que vean a su mamá, pero la verdad, lo mejor sería que Alex se quedara con los chicos. Los niños no preguntan mucho por ella. Las pocas veces que Mar quiere saber de sus hijos, Alex se los pasa y los ve por videollamada. Ahorita los niños están tranquilos, viven en casa de su abuelito, don Benny Ibarra y su mujer porque a Alex se le acabó el contrato de renta de la casa donde estaba viviendo, y con todo esto de la pandemia, pues no tiene a dónde ir, así que su papá lo recibió con los brazos abiertos y está feliz de tener a sus nietos y a su hijo con él, entonces por ese lado está tranquilo", reveló la fuente.

La fuente señaló que Ibarra se tuvo que ir con su padre pues tampoco tiene dinero para pagar la renta y su madre no desea seguir envuelta en el drama que vive con Mar, por lo que al no poder pagar renta y los problemas con su ex, la madre del actor le puso un ultimátum y no lo dejará vivir en su casa.

Podría interesarte: Tras polémica relación con famoso, Paola Rojas se va de Televisa y presume en dónde está

Porque desde hace tiempo la señora les puso un ultimátum a los dos: que se tenían que salir a principios de noviembre para que ella pudiera rentar esa casa y obtener algo de dinero, pero como Alex no tiene ingresos, él ya no pudo pagar la renta, así que se salió de ahí a finales de octubre. Agrégale a eso que Julissa ya ha aguantado muchísimo con todos los desfiguros que su exnuera Mar ha ido a hacer ahí afuera", finalizó con el tema.

Fuente: TV Notas