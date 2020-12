Tras 18 años en TV Azteca, esposo de conductora de 'Ventaneando' la abandona junto a su bebé

Ciudad de México.- La conductora de Ventaneando Linet Puente, de 37 años de edad, se habría separado del productor venezolano Carlos Luis Galán de 38 años, con quien tuvo a un hijo que nació en marzo del 2019.

Así lo informó la revista de espectáculos TVNotas, quien aseguró que una amiga de la presentadora fue quien reveló esta información e incluso dijo que la pandemia fue la causante de su distanciamiento y sus múltiples diferencias.

Incluso, reveló que luego de que presuntamente "la paciencia de ambos llegara al límite", él se fue del departamento en donde vivían juntos.

Aunque no se han casado todavía, esta supuesta amiga de la presentadora le dijo al portal que personal de producción y su jefa en TV Azteca Pati Chapoy ya sabía que se había separado del padre de su hijo.

Esta persona comentó que en la historia no habría un villano, pues simplemente no resultaron como pareja.

Los dos se ven buenas personas y son muy trabajadores, y el hecho de que hayan tenido una diferencia o no resultaran como pareja, no quiere decir que exista un villano en esta historia, simplemente no funcionó y ya".