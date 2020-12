Tras padecer coronavirus, Arath de la Torre confiesa cuál fue su peor miedo

Ciudad de México.- Arath de la Torre se une a la lista de artistas que ha dado positivo a Covid-19, escenario que lo hizo temer por su vida cuando recibió la inesperada noticia.

Yo tuve Covid. Afortunadamente fui asintomático… Lo primero que sentí cuando me lo dijeron era miedo a morirme, lo primero que pensé es ‘qué me va a pasar’. Porque no sabemos cómo va a reaccionar”, dijo De la Torre en entrevista para el programa Hoy.