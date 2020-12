"Vámonos de aquí": Reconocida actriz 'enfurece' en 'Hoy' y abandona los foros de Televisa

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Dulce, se ha 'enfurecido' durante su participación en el programa Hoy este martes 1 de diciembre, por lo que totalmente 'indignada' con el jurado del matutino de Televisa ha abandonado los foros del show del brazo de Galilea Montijo.

Dulce y Montijo hicieron equipo para la dinámica, '¿A Dónde Voy?', dónde quedaron en segundo lugar con 7 aciertos, por lo que al anunciarse los ganadores y no verse entre ellos se notaron muy disgustadas al respecto y dijeron que se irían del lugar.

Ante esto la cantante fue la que tomó la iniciativa y de inmediato tomó del brazo a Montijo y lo enlazó con el suyo mientras la guiaba hasta la otra punta del foro, dónde presentarían otra dinámica del afamado programa televisivo.

¿Pero que no habíamos ganado nosotras?", cuestionó Galilea. "Por un punto mi Gali", "¡Ay no! Vámonos, vámonos de aquí", replicó Dulce al escuchar el porque no estaban en el circulo de ganadores.