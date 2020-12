Adrián Uribe y Thuany Martins aseguran que harían "taquitos" con la placenta de su primer bebé

Ciudad de México.- Adrián Uribe sigue disfrutando de la llegada de su hija Emily, producto de su relación con la modelo brasileña Thuany Martins, y a 17 años de haber debutado en esta faceta, el actor manifestó que está gozando de esta etapa como si fuera la primera vez.

Al ser cuestionado sobre el uso que le dieron a la placenta, Adrián comentó:

No fíjate que no, yo quería hacer unos taquitos, así como de cueritos, pero me dijeron que no era viable, eran taquitos de placenta (…) En nuestro caso decidimos nada más congelar células madre del cordón umbilical, que pues eso tú sabes que para prevenir enfermedades tanto para la bebé como para papá, mamá".