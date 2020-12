Al borde de la muerte y sin esperanzas: Así vivó Alejandro Tomassi tras contraer mortal enfermedad

Ciudad de México.- Alejandro Tomassi, famoso actor de Televisa, en una exclusiva para el programa Hoy ha abierto su corazón, revelando que estuvo al borde de la muerte hace algunos años al serle detectado una mortal enfermedad para la que en aquel entonces no había cura, pero aunque en ese momento no le dieron esperanzas él decidió seguir adelante y poco después obtuvo una cura.

Alejandro abrió su corazón en la entrevista dirigida por Jorge 'El Burro' Van Rankin, quién le cuestionó sobre la enfermedad tan polémica hace varios años, a lo que él aseguró solamente fue hepatitis C, pero es una afección tan silenciosa que no comienza a manifestarse hasta que está muy avanzada y mortal ya que daña al riñón, casi como lo hace el cáncer.

Esto hizo que poco a poco comenzara sentirse sin fuerzas, estando cada vez tan débil que no podía ni quería levantarse de la cama, cayendo en una fuerte depresión que complicaba aún más la situación.

Es una enfermedad muy silenciosa. No hay manifestación hasta que ya estás muy grave. Yo no tenía ganas de hacer nada, no tenía ninguna energía, ya estaba muy votado, muy cabizbajo, muy deprimido, sobre todo empiezas a sentir una fatiga muy fuerte", contó.

El famoso actor señaló que continúo su vida como siempre y refugió su dolor y depresión en la actuación, momentos en el que se levantaba aunque no tuviera las fuerzas, pues sabía que debía continuar aunque no tenía esperanzas ya que le dijeron que el medicamente que necesitaba aún no existía.

Finalmente Tomassi recordó que dos años después de que le fuera diagnosticada la hepatitis C en grado cuatro, la cuál en ese momento era mortal, se encontró una cura que costaba alrededor de 100 mil dólares, por lo que tuvo que adquirirla en la India y un par de meses después estaba totalmente curado.