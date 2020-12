Ariadne Díaz revela que se le detectó terrible enfermedad: "Fue de la nada"

Ciudad de México.- Ariadne Díaz, la querida y famosa actriz de Televisa, ha revelado que hace poco le fue detectado la terrible enfermedad que aqueja a todos alrededor del mundo, el Covid-19, señalando que los síntomas y el diagnostico positivo fueron "de la nada" y sin previo aviso.

Díaz hizo una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, dónde le cuestionaron sí era verdad que había padecido de coronavirus, relatando que estaba jugando con su hijo y su esposo cuándo de la nada comenzó a sentirse muy mal.

Pues sí, la verdad es que tuve Covid-19. Me sentí un mal día. Estábamos jugando Marcus, Diego y yo y de repente fue así como: 'Me siento muy mal', o sea fue así de un segundo para otro", reveló Ariadne.

La querida actriz aseguró que sus síntomas así como aparecieron se fueron de la nada, un día se sentía "muy mal" y al siguiente ya estaba bien, como si nada, pero su conciencia la empujó a realizarse la prueba para prevenir infectar a personas, incluidos sus hijo y esposo.

Al día siguiente amanecí muy bien, entonces dije: 'Ya no tengo nada'. Pero la verdad es que no estaba segura y me sentía como con la responsabilidad de saber si había tenido Covid-19 o no", expresó Díaz.