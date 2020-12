Ariana Grande triunfa en Netflix y anuncia un nuevo documental sobre su carrera

Estados Unidos.- Recientemente se anunció que la actriz y cantante Ariana Grande tiene un nuevo proyecto entre manos, el cual se estrenará en Netflix este próximo 21 de diciembre y se llamará Excuse me, I love you, que será un documental sobre su gira The sweetener world tour.

Fue este miércoles mediante su cuenta de Instagram donde dio el importante anuncio a sus miles de fanáticos en todo el mundo, señalando que es "una carta de amor", para sus más fieles admiradores que la han acompañado durante todos sus años como actriz y cantante.

Así mismo, la artista señaló que sabía que el proyecto solo capturaba un concierto, pero lo consideraba una manera de dar gracias a su publico, pues reconoce que ellos la han apoyado en momentos muy difíciles de su vida, haciendo clara referencia al atentado en Manchester y la muerte de su exnovio Mac Miller.

Actualmente, la cantante es una de las estrellas pop más famosas del momento, pues sus álbumes logran convertirse en todo un éxito. La prueba más reciente es su más reciente disco Positions, el cual convirtió a la artista en tendencia durante varios días en diferentes redes sociales.