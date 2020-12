Bad Bunny se declara fan de Lady Gaga y revela que su música le da tranquilidad

Ciudad de México.- Actualmente el intérprete Bad Bunny es uno de los más populares y reconocidos de todo el mundo, tanto así que se ha convertido en el artista latino más escuchado e incluso gracias a su más reciente álbum no deja de ser tema de conversación para todos.

Sin embargo, el mismo artista ha declarado en varias ocasiones que todo el éxito no es por sí solo e incluso admitió que se suele inspirar en otros artistas y dejando en claro incluso como un fiel fanático de la reconocida cantante y actriz Lady Gaga, quien es una de las figuras públicas más importantes de los últimos años.

Además, el cantante en una entrevista confesó recientemente cuáles serían los cantantes y álbumes que harían la banda sonora de su vida, por lo que no tardó en decir que Gaga sería una de los más importantes en esta, pues nuevamente dejó en claro su admiración por la intérprete de Born This Way.

Así mismo, reveló que Lady Gaga es su "terapeuta" cuando el está triste o pasa por problemas, pues su música lo suele animar y poner de buen humor cada que atraviesa esas situaciones difíciles en su vida, admitiendo que ama todo álbum de la cantante.