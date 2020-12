Ben Affleck 'protagoniza' una película dirigida por el reconocido actor George Clooney

Estados Unidos.- Los actores Ben Affleck y George Clooney pueden unir fuerzas en una película, esto se debe a que ambos están en conversaciones para que Affleck pueda protagonizar la cinta The Tender Bar, la cual estará basada en las memorias del periodista JR Moehringer del libro publicado en 2005 y que llevan el mismo nombre, según informa el medio estadounidense Deadline.

Ambos trabajaron juntos en Argo , cinta por la que se llevaron el Oscar a la Mejor Película en el año 2013 y es por eso que desde entonces, los dos, han estado buscando volver a formar equipo durante casi una década, provocando de Clooney colocara a Affleck en lo alto de la lista de sus opciones como protagonista.

George Clooney quien será productor junto a su socio Grant Heslov están trabajando la película a través de su empresa llamada Smokehouse Pictures junto con Ted Hope. fue el escritor William Monahan quien se encargó de el guion y el mismo será el director, sin embargo no se sabe si el también tendrá un papel.

Clooney quien pronto estrenará The Midnight Sky para Netflix ya ha dirigido otras películas antes y entre sus títulos están Confessions of a Dangerous Mind, Good Night and Good Luck, Leatherheads, The Ides of March, The Monuments Men y Suburbicon.