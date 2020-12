David Zepeda, galán de Televisa, deja en shock al confesar 'aventura' con famoso cantante

Ciudad de México.- El galán de Televisa, David Zepeda, al fin se sinceró con sus fanáticos y les confesó un secreto que guardaba ya desde hace algún tiempo, lo que desató el furor en redes sociales.

El protagonista de la telenovela Vencer el desamor, en la cual trabaja junto a Claudia Álvarez, Altaír Jarabo, Daniela Romo, Juan Diego Covarrubias, entre otros, ya había anunciado que tenía una sorpresa musical relacionada al melodrama y en exclusiva para Las Estrellas, se confesó sobre esta nueva aventura.

El histrión sonorense confirmó que gracias a este proyecto que tenía muy buen guardado es que podrá regresar a la música y lanzar un nuevo tema musical junto a nada más y nada menos que el famoso cantante de regional mexicano Fer Corona. Emocionado por esta nueva aventura musical, declaró:

Zepeda abrió su corazón y reveló que siente una gran emoción al tener frente a él el micrófono, pues la música es una gran pasión para él, al igual que la actuación: "Es una emoción enorme. Todo esto inicia hace algunos años donde yo quería darle algo más a mi público. Más que una foto o un autógrafo qué mejor que una canción y a través de mi música contarles un poco de lo que estoy viviendo".

"Así fue como surge buscando a una persona que me pudiera ayudar mucho, el señor Jesús Gutiérrez, un gran mánager que ha desarrollado a muchos cantantes y me entendió perfectamente, lo disfruto muchísimo", agregó.

Al hablar del reto que implica cantar en vez de actuar, el actor confesó que ambos son muy diferentes pero que desde niño se veía arriba de un escenario:

Las declaraciones del actor vienen en medio de recientes rumores que han puesto en duda su orientación sexual y además los videos íntimos que se han filtrado con él como protagonista. Apenas hace unas semanas, en entrevista con Mara Patricia Castañeda, habló del tema.

No me pudieron levantar un falso más tajante, o sea, amo a las mujeres, y si me encantaran o me gustaran los hombres también lo diría, sin problema y no tiene nada de malo, pero no, nada que ver".