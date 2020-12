Emilia Clarke hace confesiones sobre escenas que le resultaron incomodas en 'Game of Thrones'

Estados Unidos.- Game of Thrones se convirtió en una de las series más famosas e importantes de la década pasada, pues tuvo un excelente historia durante sus temporadas y un elenco sumamente talentoso, entre ellos la actriz británica Emilia Clarke, la cual interpretó a 'Daenerys Targaryen'.

Personaje el cual, tuvo algunas escenas bastante fuertes y bastante personales, pues algunas necesitaban que Clarke, quien estaba durante sus 23 años, se retirara algunas de sus prendas, es por eso mismo que la actriz hace poco habló sobre lo que fue para ella filmarlas.

No sabía qué se esperaba de mí, no sabía lo que querían de mí y no sabía lo que yo quería... Aunque sienta que algo está mal, voy a llorar en el baño, luego regreso, haremos la escena y todo estará bien".