En la cuerda floja: Ellen DeGeneres entra en crisis tras acusaciones de acoso

Estados Unidos.- La famosa presentadora, Ellen DeGeneres, estaría enfrentado una de sus peores etapas profesionalmente hablando luego de que diversos exempleados denunciaran que en el talk show se generaba un ambiente de trabajo tóxico, incluido el acoso sexual.

A poco más de dos meses de este incidente, la conductora regresó a su programa de entrevistas, pero ha trascendido que la emisión ha perdido varios patrocinadores, personajes destacados y espectadores tras el escándalo.

De acuerdo a BuzzFeed News, dos empleados de la emisión televisiva revelaron que la producción de contenido digital ha caído en picada debido a la falta de fondos de los anunciantes, lo que ha provocado que la serie vuelva a emitir fragmentos antiguos.

Aunado a esto, la pérdida de patrocinadores puede atribuirse tanto a la pandemia de Covid-19 como a meses de mala publicidad.

Estamos tratando de ser una casa de contenido, pero no tenemos contenido. Por primera vez, todo el mundo empezó a preguntarnos: 'Si tienes una idea, dínoslo porque te escucharemos. Si tiene una idea para una celebridad, incluso si no es una de las mejores ni es famosa, aceptaremos a cualquiera que nos traiga números y ojos', Fue entonces cuando empezaron a ser reales con nosotros y esencialmente dijeron: 'Danos cualquier cosa porque necesitamos ayuda'. Nuestra vieja estrategia ya no funciona", contó un empleado al medio.

De la misma manera, los publicistas de entretenimiento confesaron:

No están contratando a tantos de sus clientes en el programa de entrevistas diurno”.

A su vez, la reportera Krystie Lee Yandoli escribió:

También dijeron que algunos de sus clientes han dicho específicamente que no quieren aparecer en el programa, ni siquiera por videoconferencia. También dijeron que desconfían de contratar a sus clientes para la temporada actual de ‘Ellen’ porque no quieren que sean parte de ‘su gira de regreso’", aseguró.

Un publicista confesó:

No engañaría a nadie en su programa en este momento para que hiciera algo que pudiera causarles más titulares negativos. Tienes que andar con mucho cuidado con tus clientes y la reputación de tus clientes, por lo que no querrás poner a tu cliente en una línea de fuego simpatizando con alguien por quien cualquier comunidad o cualquier persona se sentiría mal. No vamos a alinear a nadie con Ellen", señaló.

Pero esto no es todo, las calificaciones han caído un 37% en comparación con la temporada pasada, y mientras que las calificaciones de los programas de entrevistas sindicados bajaron un 19% en promedio, la caída de The Ellen Show es la más pronunciada.

Pese a toda esta información, una fuente cercana al programa negó que todo esto esté sucediendo.

El programa está completo y muchos de esos invitados son exclusivos de Ellen, y eso es aún más notable porque, como saben, no hay películas que se estrenan, no hay conciertos, no hay eventos de televisión ni estrenos. Así que todo el circuito de programas de entrevistas que hacen estas grandes celebridades no está sucediendo”, explicó.

Cabe señalar que mientras toda esta información se está dando a conocer en el mundo, hasta ahora Ellen no ha salido a brindar ninguna declaración al respecto.