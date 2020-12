Imelda Garza, la esposa de Julián Figueroa, da positivo a prueba de Covid-19

Ciudad de México.- La cantante Imelda Garza, quien es la esposa de Julián Figueroa, mediante sus redes sociales anunció que dio positivo a Covid-19, luego de convivir con un familiar que estaba contagiado, por lo que ahora enfrenta la enfermedad.

Fue el portal de espectáculos TV Notas, quien logró un acercamiento con la intérprete, quien les confesó que para su fortuna no ha presentado ningún síntoma, sin embargo ya está aislada.

“Estuve en contacto con un familiar hace unos días tenía Covid-19, estuve bastante tiempo y como responsabilidad ciudadana pedí que me hicieran la prueba, y salió negativa, sin embargo, el doctor me dijo que no puedo salir porque es muy probable que se me empiecen a presentar síntomas”, dijo.