José Ron es blanco de fuerte críticas por parte de fans al mostrar su nuevo tatuaje

Ciudad de México.- El actor José Ron, quien se ha caracterizado por ser una persona amante de los tatuajes, fue víctima de fuertes críticas, luego de mostrar su nueva raya, algo que no gustó a los fans.

Dicho dibujo se lo hizo abajo de la rodilla, y mediante su Instagram mostró todo el proceso, donde el dolor el bastante agudo debido a la poca capa de piel que existe.

No te pongas más tatuajes. Te ves tan lindo sin esas marcas y dibujos en tu cuerpo", "Noooo ya tienes demasiados, no me gustan", "Ay no, no hagas eso, ni al caso José Ron", "Bello, peor no al uso excesivo de tatuajes", se lee.