Lorenzo Méndez narra que sigue sin superar su ruptura con Chiquis Rivera

Ciudad de México.- El cantante Lorenzo Méndez, mediante una entrevista para el programa En casa con Telemundo, narró que a pesar de los meses de separación, él sigue amando a Chiquis Rivera.

En su relato menciona que a pesar de todos conflictos la restricción su amor continúa hacia ella, por lo que de su parte no descarta una reconciliación, sin embargo los deseos de ella son otros.

Sí, definitivamente (sigo amando Chiquis Rivera). En cuatro años no te desenamoras tan rápido”, dijo.

Por otra parte, hizo frente al supuesto embarazo de la hija de 'La Diva de la Banda', al indicar que todo fue un rumor, por lo que su reencuentro se dio solo para arreglar las cosas de manera civilizada.

No, no para nada. Mucha gente estaba comentando de si estaba embarazada o no, pero son puros rumores, son puros chismes”, agregó.