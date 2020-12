Natalie Portman habla sobre los traumas que le causó ser estrella infantil: "Me dio miedo"

Estados Unidos.- Recientemente la actriz estadounidense Natalie Portman dio una mirada al pasado hacia los inicios de su carrera en el podcast Armchair Expert, donde comentó que el haber sido una estrella juvenil fue todo un trauma y una terrible experiencia para ella durante su adolescencia, pues afirmó que se sintió sexualizada desde muy pequeña.

La artista confesó que tuvo mucho miedo y le trajo bastantes problemas hacia su intimidad, pues contó que la trataron como objeto de deseo a una edad bastante temprana e incluso dijo que la sociedad y algunos medios estaban obsesionados con las actrices más jóvenes, comentando que estaba consiente de como le trataban.

Ser sexualizada de niña me quitó mi propia sexualidad, porque me dio miedo... Definitivamente era consciente de cómo me retrataban, principalmente en el tipo de periodismo que existía cuando salían las películas, como esa figura de Lolita y esas cosas".