"Pin... sangrón": Destrozan a William Valdes por escupir comida que preparó 'El Chino'

Ciudad de México.- El conocido conductor cubano, William Valdes, se volvió víctima de las peores burlas y críticas en las redes sociales debido a que se filtró un video en el que aparece escupiendo la comida que preparó Ismael Zhu 'El Chino', quien fue ganador del reality MasterChef México.

Durante la mañana de este jueves 10 de diciembre el famoso cocinero preparó unos deliciosos tacos de suadero que acompañó con una salsa de habanero asado. Los encargados de degustar el platillo fueron 'El Capi' Pérez, Brandon Peniche y William.

Mientras estaban en vivo, el cubano dio una gran mordida al taco, sin embargo, una grabación del detrás de cámaras muestra el momento en que escupe el bocado en un bote de basura.

Esto no quiere decir que la comida de 'El Chino' no sea sabrosa, sino que en realidad William no come tanto picante y no pudo soportar la salsa de habanero. Los televidentes de TV Azteca de inmediato lo comenzaron a atacar y hacerle fuertes comentarios a través de la cuenta de Instagram del programa.

Qué payaso, lo escupió".

Pin... sangrón".