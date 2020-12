Por esta razón, conductora de 'Netas Divinas' confiesa que hubiera preferido ser hombre

Ciudad de México.- Para la conductora de televisión Natalia Tellez, ser mujer no siempre es algo bonito o sencillo, sino toneladas de hormonas corriendo por el cuerpo, que hace el proceder muy distinto a lo que viven los hombres. No significa que esto sea necesariamente malo, pero sí diferente.

Sin embargo, los estereotipos sociales y la inseguridad que se vive en el país hace que muchos, incluso la conductora de Netas divinas, se replanteen si no hubiera sido mejor ser hombre. Fue así como Natalia Tellez se encontró en esta circunstancia durante una transmisión en vivo en el programa que conduce, donde contó si en algún momento habría pensado desear ser hombre.

Creo que cada vez que un güey me grita vulgaridades en la calle.(...) Cuando la gente se mete contigo y sientes miedo. No creo que haya una mujer en el mundo que haya caminado sola en una calle deseando no ser mujer en ese momento y pensando que algo le pueda pasar", aseguró Téllez, mientras su compañera Daniela Magún completó su idea diciendo "Y acelerar el paso".