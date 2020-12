¡Qué bárbara! A sus casi 50 años, Andrea Legarreta alborota el foro de Televisa al exhibirse así en 'Hoy'

Ciudad de México.- La carismática y reconocida conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, causó gran revuelo y alboroto en redes sociales luego de que compartiera una enloquecedora fotografía en la que aparece haciendo derroche de la espectacular e inigualable belleza natural que posee.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la presentadora publicó la instantánea en la que se le aprecia posando más guapa y seductora que nunca mientras se luce muy de cerca a la cámara como toda una modelo profesional en un llamativo atuendo de invierno en tonos claros, con lo que sin duda dejó boquiabierto a más de uno.

Adoré estos anillos. Los ojos están de moda! Me gustan y YA! Para que no me vengan con ridiculeces de sectas o jaladas de Iluminati y esas cosas jajajaja", escribió la famosa en la postal.