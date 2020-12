Rachel McAdams repite su papel en 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'

Estados Unidos.- La película Doctor Strange in the Multiverse of Madness, secuela directa de la película del superhéroe 'Doctor Strange' se prepara para dejar a todos los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel completamente encantados, pues conforme pasa el tiempo, liberan nuevos detalles sobre la cinta.

Como el más reciente, que menciona que la actriz Rachel McAdams repetirá su papel como la 'Doctora Christine Palmer' y además se menciona que en el futuro su personaje tendrá mucho más peso e importancia para otras películas del famoso universo que incluye a grandes personajes del cómic como 'IronMan', 'Capitán América' o 'Thor'.

Así mismo, los fanáticos han comenzado a teorizar que McAdams tal vez se convierta en 'Night Nurse', quien es una médica que se encarga de atender a muchos de los héroes de Marvel, lo que indica que quizás su personaje tomaría ese destino en las siguientes películas.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness comenzará con sus grabaciones en mayo del próximo año y se estrenará en 2022. La cinta tendrá a los actores Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen de protagonistas, mientras que Sam Raimi será el director a cargo de esta secuela.