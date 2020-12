Ricky Martin revela quienes dirigían su carrera cuando comenzó: "Era tan ignorante"

Estados Unidos.- El cantante y actor de origen puertorriqueño Ricky Martin comenzó su carrera cuando solamente tenía 11 años gracias al famoso grupo Menudo durante los años 80 y desde entonces se ha convertido en un éxito internacional.

Actualmente, el actor se ve completamente feliz con su vida profesional y personal, sin embargo, confesó que no siempre fue así, ya que cuando recién inició no estaba consciente del poder que tenía e incluso le decían que no hacer y que si hacer, pues se tenía que resignar a seguir las órdenes de otros.

Hace 20 años era tan ignorante... No tenía idea del poder que tenía en mis manos... En los 80 solo seguía órdenes. Yo era parte de un concepto y me decían qué ponerme e incluso qué decir y qué cantar".

Incluso contó que tuvo a dos hombres quienes le prohibían hablar ciertas cosas y solían mencionarle que podría ser el fin de su carrera. Pero luego entendió que las personas respetan el punto de vista de otros cuando son defendidos y desde entonces hace eso en su vida.

Tenía dos gerentes que decían 'No puedes decir eso. Será el final de tu carrera'. Mi compañía discográfica me decía '¿Estás seguro de que vas a decir eso? Ten cuidado'. Al final, creo que la gente respeta cuando tienes un punto de vista y lo defiendes".

Martin motivó a sus fanáticos alrededor del mundo a que lucharan por sus derechos y forma de pensar, pues menciona que desde que comenzó a hacerlo, su estilo de vida ha mejorado bastante y afirmó que el cuidar de uno mismo no es egoísta si no un acto de autoestima y de amor propio, comentando que eso lo hace ser una persona feliz en la actualidad.